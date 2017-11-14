Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за январь-сентябрь 2017 года к депозитному портфелю на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы /

Депозитный портфель, % 1 VTB Azerbaijan 55,98 2 Demirbank 15,54 3 Accessbank 13,05 4 Bank BTB 10,11 5 AG Bank 7,86 6 Bank Avrasiya 7,48 7 Bank of Baku 7,36 8 IBAR 7,17 9 Nikoil Bank 6,63 10 NBC Bank 6,60

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