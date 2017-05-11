​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за первый квартал 2017 года к депозитному портфелю на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Депозиты, %
|1
|Bank VTB Azerbaijan
|17,70
|2
|Accessbank
|5,99
|3
|Demirbank
|4,39
|4
|Bank BTB
|3,92
|5
|AG Bank
|3,04
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|3,00
|7
|Bank of Baku
|2,82
|8
|Gunaybank
|2,66
|9
|NBC Bank
|2,41
|10
|Turanbank
|2,38
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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