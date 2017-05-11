​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за первый квартал 2017 года к депозитному портфелю на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы / Депозиты, % 1 Bank VTB Azerbaijan 17,70 2 Accessbank 5,99 3 Demirbank 4,39 4 Bank BTB 3,92 5 AG Bank 3,04 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 3,00 7 Bank of Baku 2,82 8 Gunaybank 2,66 9 NBC Bank 2,41 10 Turanbank 2,38

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.