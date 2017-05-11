 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10)

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10)

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению средних процентных расходов за первый квартал 2017 года к депозитному портфелю на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению средних процентных расходов к депозитам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы / Депозиты, %
    1 Bank VTB Azerbaijan 17,70
    2 Accessbank 5,99
    3 Demirbank 4,39
    4 Bank BTB 3,92
    5 AG Bank 3,04
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 3,00
    7 Bank of Baku 2,82
    8 Gunaybank 2,66
    9 NBC Bank 2,41
    10 Turanbank 2,38

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi