 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к совокупным расходам

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы / Расходы (%)
    1 Kredobank 79,2
    2 Gunaybank 72,9
    3 Caucasus Development Bank 71,3
    4 Dekabank 67,9
    5 Zaminbank 56,6
    6 Caspian Development Bank 52,7
    7 Turanbank 51,1
    8 SilkwayBank 49,1
    9 Accessbank 41,4
    10 ASB Bank 39,3

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi