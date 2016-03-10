​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы / Расходы (%) 1 Kredobank 79,2 2 Gunaybank 72,9 3 Caucasus Development Bank 71,3 4 Dekabank 67,9 5 Zaminbank 56,6 6 Caspian Development Bank 52,7 7 Turanbank 51,1 8 SilkwayBank 49,1 9 Accessbank 41,4 10 ASB Bank 39,3

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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