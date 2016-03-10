​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Расходы (%)
|1
|Kredobank
|79,2
|2
|Gunaybank
|72,9
|3
|Caucasus Development Bank
|71,3
|4
|Dekabank
|67,9
|5
|Zaminbank
|56,6
|6
|Caspian Development Bank
|52,7
|7
|Turanbank
|51,1
|8
|SilkwayBank
|49,1
|9
|Accessbank
|41,4
|10
|ASB Bank
|39,3
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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