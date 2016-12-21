Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-10)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупному кредитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы / Кредитный портфель (%) 1 Unibank 21,9 2 Pakistan National Bank-Baku 21,2 3 Demirbank 20,7 4 Nikoil Bank 19,3 5 Ziraat Bank Azerbaijan 19,3 6 Accessbank 16,8 7 Muganbank 14,3 8 Amrahbank 13,9 9 Expressbank 13,6 10 Kapital Bank 12,5

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