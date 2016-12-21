Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-10)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупному кредитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы / Кредитный портфель (%)
|1
|Unibank
|21,9
|2
|Pakistan National Bank-Baku
|21,2
|3
|Demirbank
|20,7
|4
|Nikoil Bank
|19,3
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|19,3
|6
|Accessbank
|16,8
|7
|Muganbank
|14,3
|8
|Amrahbank
|13,9
|9
|Expressbank
|13,6
|10
|Kapital Bank
|12,5
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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