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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за первое полугодие июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-10):

    Банки Прибыль (Убыток) / Клиенты (AZN)
    1 Expressbank 0,02
    2 Rabitabank 0,02
    3 Kredobank 0,02
    4 Azer-Turk Bank 0,01
    5 Muganbank -0,01

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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