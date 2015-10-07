​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за первое полугодие июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-10):

№ Банки Прибыль (Убыток) / Клиенты (AZN) 1 Expressbank 0,02 2 Rabitabank 0,02 3 Kredobank 0,02 4 Azer-Turk Bank 0,01 5 Muganbank -0,01

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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