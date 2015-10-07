​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за первое полугодие июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-10):
|№
|Банки
|Прибыль (Убыток) / Клиенты (AZN)
|1
|Expressbank
|0,02
|2
|Rabitabank
|0,02
|3
|Kredobank
|0,02
|4
|Azer-Turk Bank
|0,01
|5
|Muganbank
|-0,01
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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