​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы / Расходы (%)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|98,4
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|83,8
|3
|AFB Bank
|77,2
|4
|Expressbank
|70,7
|5
|Rabitabank
|68,9
|6
|Parabank
|67,5
|7
|Pasha Bank
|62,1
|8
|ASB Bank
|60,7
|9
|Accessbank
|58,6
|10
|SilkwayBank
|50,9
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости