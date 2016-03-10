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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы / Расходы (%)
    1 Bank Melli İran-Baku 98,4
    2 Ziraat Bank Azerbaijan 83,8
    3 AFB Bank 77,2
    4 Expressbank 70,7
    5 Rabitabank 68,9
    6 Parabank 67,5
    7 Pasha Bank 62,1
    8 ASB Bank 60,7
    9 Accessbank 58,6
    10 SilkwayBank 50,9

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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