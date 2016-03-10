​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных расходов к совокупным расходам за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных расходов к совокупным расходам (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы / Расходы (%) 1 Bank Melli İran-Baku 98,4 2 Ziraat Bank Azerbaijan 83,8 3 AFB Bank 77,2 4 Expressbank 70,7 5 Rabitabank 68,9 6 Parabank 67,5 7 Pasha Bank 62,1 8 ASB Bank 60,7 9 Accessbank 58,6 10 SilkwayBank 50,9

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.