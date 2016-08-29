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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитному портфелю

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитов к депозитному портфелю на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-5):

    Банки Кредиты / Депозиты
    1 Gunaybank 3,78
    2 National Bank of Pakistan- Baku 3,66
    3 Caspian Development Bank 3,27
    4 Bank Avrasiya 2,97
    5 Expressbank 2,87

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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