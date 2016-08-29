Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитов к депозитному портфелю на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-5):

№ Банки Кредиты / Депозиты 1 Gunaybank 3,78 2 National Bank of Pakistan- Baku 3,66 3 Caspian Development Bank 3,27 4 Bank Avrasiya 2,97 5 Expressbank 2,87

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.