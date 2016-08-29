Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитов к депозитному портфелю на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-5):
|№
|Банки
|Кредиты / Депозиты
|1
|Gunaybank
|3,78
|2
|National Bank of Pakistan- Baku
|3,66
|3
|Caspian Development Bank
|3,27
|4
|Bank Avrasiya
|2,97
|5
|Expressbank
|2,87
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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