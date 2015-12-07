​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):

№ Банки Кредиты/Депозиты 1 Кавказский банк развития 1 791,4 2 VTB Azerbaijan 669,2 3 Gunaybank 648,7 4 Zamin Bank 354,1 5 Silkway Bank 271,9 6 Atrabank 270,6 7 Pakistan Milli Bankı 269,3 8 Expressbank 234,6 9 Demirbank 203,5 10 Muganbank 193,4

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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