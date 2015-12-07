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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитного портфеля к депозитной базе

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):

      Банки Кредиты/Депозиты
      1Кавказский банк развития 1 791,4
      2VTB Azerbaijan669,2
      3Gunaybank648,7
      4Zamin Bank354,1
      5Silkway Bank271,9
      6Atrabank270,6
      7Pakistan Milli Bankı269,3
      8Expressbank234,6
      9Demirbank203,5
      10Muganbank193,4

      Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

      ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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