​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты/Депозиты
|1
|Кавказский банк развития
|1 791,4
|2
|VTB Azerbaijan
|669,2
|3
|Gunaybank
|648,7
|4
|Zamin Bank
|354,1
|5
|Silkway Bank
|271,9
|6
|Atrabank
|270,6
|7
|Pakistan Milli Bankı
|269,3
|8
|Expressbank
|234,6
|9
|Demirbank
|203,5
|10
|Muganbank
|193,4
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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