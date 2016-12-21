Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитам (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы / Депозитный портфель, % 1 Accessbank 17,5 2 VTB Azerbaijan 16,5 3 Demirbank 14,3 4 Bank BTB 12,0 5 Bank of Baku 11,0 6 Muganbank 10,8 7 Unibank 9,9 8 Turanbank 9,2 9 Amrahbank 8,7 10 NBC Bank 8,4

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