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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитам (TOП-10):

    Банки Процентные расходы / Депозитный портфель, %
    1 Accessbank 17,5
    2 VTB Azerbaijan 16,5
    3 Demirbank 14,3
    4 Bank BTB 12,0
    5 Bank of Baku 11,0
    6 Muganbank 10,8
    7 Unibank 9,9
    8 Turanbank 9,2
    9 Amrahbank 8,7
    10 NBC Bank 8,4

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