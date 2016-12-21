Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Депозитный портфель, %
|1
|Accessbank
|17,5
|2
|VTB Azerbaijan
|16,5
|3
|Demirbank
|14,3
|4
|Bank BTB
|12,0
|5
|Bank of Baku
|11,0
|6
|Muganbank
|10,8
|7
|Unibank
|9,9
|8
|Turanbank
|9,2
|9
|Amrahbank
|8,7
|10
|NBC Bank
|8,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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