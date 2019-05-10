Рэнкинг банков Азербайджана по операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему операционной прибыли на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по операционной прибыли (TOP-5):
|№
|Банки
|Операционная прибыль (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|85 155
|2
|Capital Bank
|66 566
|3
|PASHA Bank
|36 194
|4
|Access Bank
|17 339
|5
|Xalg Bank
|12 913
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости