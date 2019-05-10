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Рэнкинг банков Азербайджана по операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Рэнкинг банков Азербайджана по операционной прибыли (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему операционной прибыли на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по операционной прибыли (TOP-5):

Банки Операционная прибыль (тыс. манатов)
1 IBAR 85 155
2 Capital Bank 66 566
3 PASHA Bank 36 194
4 Access Bank 17 339
5 Xalg Bank 12 913

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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