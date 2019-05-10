Рэнкинг банков Азербайджана по операционной прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Рэнкинг банков Азербайджана по операционной прибыли (01.04.2019)

10 мая, 2019 15:14

https://report.az/storage/news/011eb86440341e0606a5e05f1cd1bc13/60f2504f-4cde-46bf-84dc-47dbf6334d3d_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему операционной прибыли на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по операционной прибыли (TOP-5): № Банки Операционная прибыль (тыс. манатов) 1 IBAR 85 155 2 Capital Bank 66 566 3 PASHA Bank 36 194 4 Access Bank 17 339 5 Xalg Bank 12 913 *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.