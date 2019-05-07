Рэнкинг банков Азербайджана по обязательствам перед ЦБА (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по обязательствам перед ЦБА (01.04.2019)

7 мая, 2019 17:33

https://report.az/storage/news/d69ae4040762735c35f5b7e9c86e5129/138ee6df-5924-409d-be19-cdf063bff2ac_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед ЦБА на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5): № Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов) 1 AGBank 38 900 2 Nikoil Bank 27 200 3 Xalg Bank 24 092 4 Premium Bank 22 500 5 AtaBank 20 000 *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.