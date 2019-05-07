​Рэнкинг банков Азербайджана по обязательствам перед ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед ЦБА на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5):
|№
|Банки
|Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов)
|1
|AGBank
|38 900
|2
|Nikoil Bank
|27 200
|3
|Xalg Bank
|24 092
|4
|Premium Bank
|22 500
|5
|AtaBank
|20 000
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости