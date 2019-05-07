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Рэнкинг банков Азербайджана по обязательствам перед ЦБА (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по обязательствам перед ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед ЦБА на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5):

Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов)
1 AGBank 38 900
2 Nikoil Bank 27 200
3 Xalg Bank 24 092
4 Premium Bank 22 500
5 AtaBank 20 000

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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