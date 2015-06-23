​Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных вкладов (TOП-5):

№ Банки Манатные вклады (тыс. манат) 1 Rabitabank 82 884,00 2 Zaminbank 40 631,77 3 NBC Bank 35 053,65 4 Turanbank 24 079,63 5 Expressbank 18 702,00

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