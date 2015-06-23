​Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных вкладов (TOП-5):
|№
|Банки
|Манатные вклады (тыс. манат)
|1
|Rabitabank
|82 884,00
|2
|Zaminbank
|40 631,77
|3
|NBC Bank
|35 053,65
|4
|Turanbank
|24 079,63
|5
|Expressbank
|18 702,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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