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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов в иностранной валюте (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему вкладов в иностранной валюте

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных вкладов (TOП-5):

    Банки Валютные вклады
    (тыс. манатов)
    1 Rabitabank 179 735,00
    2 Turanbank 115 597,96
    3 Silkway Bank 103 397,23
    4 AGBank 103 099,29
    5 NBC Bank 61 129,76

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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