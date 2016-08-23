Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных вкладов (TOП-5):
|№
|Банки
|Валютные вклады
(тыс. манатов)
|1
|Rabitabank
|179 735,00
|2
|Turanbank
|115 597,96
|3
|Silkway Bank
|103 397,23
|4
|AGBank
|103 099,29
|5
|NBC Bank
|61 129,76
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости