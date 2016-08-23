Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных вкладов (TOП-5):

№ Банки Валютные вклады

(тыс. манатов) 1 Rabitabank 179 735,00 2 Turanbank 115 597,96 3 Silkway Bank 103 397,23 4 AGBank 103 099,29 5 NBC Bank 61 129,76

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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