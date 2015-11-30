​Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):

№ Банки Вклады населения

(тыс. манатов) 1 Rabitabank 158 145 2 Muganbank 155 420 3 Demirbank 151 804 4 Zaminbank 76 846 5 Parabank 75 372

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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