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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему вкладов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):

    Банки Вклады населения
    (тыс. манатов)
    1 Rabitabank 158 145
    2 Muganbank 155 420
    3 Demirbank 151 804
    4 Zaminbank 76 846
    5 Parabank 75 372

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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