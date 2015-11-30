​Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):
|№
|Банки
|Вклады населения
(тыс. манатов)
|1
|Rabitabank
|158 145
|2
|Muganbank
|155 420
|3
|Demirbank
|151 804
|4
|Zaminbank
|76 846
|5
|Parabank
|75 372
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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