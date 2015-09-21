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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему вкладов

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):

    Банки Вклады населения
    (тысяч манатов)
    1 Atabank 208 235,10
    2 Access Bank 190 267,70
    3 Rabitabank 159 825,00
    4 Mugan Bank 157 784,60
    5 Zamin Bank 81 023,90

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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