Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):
|№
|Банки
|Вклады населения
(тысяч манатов)
|1
|Atabank
|208 235,10
|2
|Access Bank
|190 267,70
|3
|Rabitabank
|159 825,00
|4
|Mugan Bank
|157 784,60
|5
|Zamin Bank
|81 023,90
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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