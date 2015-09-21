Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему вкладов населения (TOП-5):

№ Банки Вклады населения

(тысяч манатов) 1 Atabank 208 235,10 2 Access Bank 190 267,70 3 Rabitabank 159 825,00 4 Mugan Bank 157 784,60 5 Zamin Bank 81 023,90

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.