Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|1 241 287
|2
|PASHA Bank
|333 000
|3
|Xalg Bank
|211 646
|4
|Kapital Bank
|185 850
|5
|Nikoil Bank
|184 500
|6
|Expressbank
|137 257
|7
|Atabank
|119 925
|8
|Accessbank
|119 850
|9
|Unibank
|119 686
|10
|AG Bank
|102 200
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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