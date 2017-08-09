Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манатов) 1 IBAR 1 241 287 2 PASHA Bank 333 000 3 Xalg Bank 211 646 4 Kapital Bank 185 850 5 Nikoil Bank 184 500 6 Expressbank 137 257 7 Atabank 119 925 8 Accessbank 119 850 9 Unibank 119 686 10 AG Bank 102 200

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