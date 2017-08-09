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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манатов)
    1 IBAR 1 241 287
    2 PASHA Bank 333 000
    3 Xalg Bank 211 646
    4 Kapital Bank 185 850
    5 Nikoil Bank 184 500
    6 Expressbank 137 257
    7 Atabank 119 925
    8 Accessbank 119 850
    9 Unibank 119 686
    10 AG Bank 102 200

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