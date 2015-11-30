​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|Pasha Bank
|333 000
|2
|Expressbank
|122 444
|3
|SilkWaybank
|101 545
|4
|Gunaybank
|64 910
|5
|ASB Bank
|60 000
|6
|Кавказский банк развития
|57 000
|7
|Bank of Baku
|52 870
|8
|Zaminbank
|52 182
|9
|Bank Melli İran-Baku
|51 434
|10
|VTB Azerbaijan
|50 815
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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