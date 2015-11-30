​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 Pasha Bank 333 000 2 Expressbank 122 444 3 SilkWaybank 101 545 4 Gunaybank 64 910 5 ASB Bank 60 000 6 Кавказский банк развития 57 000 7 Bank of Baku 52 870 8 Zaminbank 52 182 9 Bank Melli İran-Baku 51 434 10 VTB Azerbaijan 50 815

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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