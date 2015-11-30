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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 Pasha Bank 333 000
    2 Expressbank 122 444
    3 SilkWaybank 101 545
    4 Gunaybank 64 910
    5 ASB Bank 60 000
    6 Кавказский банк развития 57 000
    7 Bank of Baku 52 870
    8 Zaminbank 52 182
    9 Bank Melli İran-Baku 51 434
    10 VTB Azerbaijan 50 815

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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