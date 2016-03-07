​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|346 824
|2
|Kapitalbank
|271 130
|3
|Accessbank
|147 115
|4
|Expressbank
|137 910
|5
|Silkway Bank
|103 419
|6
|AFB Bank
|76 427
|7
|ASB Bank
|73 124
|8
|Gunaybank
|64 910
|9
|Caspian Development Bank
|58 645
|10
|Caucasus Development Bank
|58 612
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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