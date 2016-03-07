​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манатов) 1 Pasha Bank 346 824 2 Kapitalbank 271 130 3 Accessbank 147 115 4 Expressbank 137 910 5 Silkway Bank 103 419 6 AFB Bank 76 427 7 ASB Bank 73 124 8 Gunaybank 64 910 9 Caspian Development Bank 58 645 10 Caucasus Development Bank 58 612

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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