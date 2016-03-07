 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 346 824
    2 Kapitalbank 271 130
    3 Accessbank 147 115
    4 Expressbank 137 910
    5 Silkway Bank 103 419
    6 AFB Bank 76 427
    7 ASB Bank 73 124
    8 Gunaybank 64 910
    9 Caspian Development Bank 58 645
    10 Caucasus Development Bank 58 612

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi