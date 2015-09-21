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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему срочных депозитов

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):

      Банки Срочные депозиты
      (тысяч манатов)
      1Atabank491 481,80
      2Azer-Turk Bank 275 884,00
      3Pasha Bank243 894,60
      4ASB Bank194 595,40
      5Access Bank190 767,70

      Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

      ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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