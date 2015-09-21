​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):

№ Банки Срочные депозиты

(тысяч манатов) 1 Atabank 491 481,80 2 Azer-Turk Bank 275 884,00 3 Pasha Bank 243 894,60 4 ASB Bank 194 595,40 5 Access Bank 190 767,70

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.