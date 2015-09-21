​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Срочные депозиты
(тысяч манатов)
|1
|Atabank
|491 481,80
|2
|Azer-Turk Bank
|275 884,00
|3
|Pasha Bank
|243 894,60
|4
|ASB Bank
|194 595,40
|5
|Access Bank
|190 767,70
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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