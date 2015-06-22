​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):

№ Банки Срочные депозиты (тыс. манатов) 1 Atabank 466 992,90 2 Azer-Turk Bank 268 733,96 3 Access Bank 202 981,39 4 Bank Respublika 198 343,00 5 Rabitabank 158 716,00

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