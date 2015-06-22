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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему срочных депозитов на 1 апреля 2015 года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):

    Банки Срочные депозиты (тыс. манатов)
    1 Atabank 466 992,90
    2 Azer-Turk Bank 268 733,96
    3 Access Bank 202 981,39
    4 Bank Respublika 198 343,00
    5 Rabitabank 158 716,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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