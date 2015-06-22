​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему срочных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Срочные депозиты (тыс. манатов)
|1
|Atabank
|466 992,90
|2
|Azer-Turk Bank
|268 733,96
|3
|Access Bank
|202 981,39
|4
|Bank Respublika
|198 343,00
|5
|Rabitabank
|158 716,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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