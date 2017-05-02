Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Срочные депозиты (тыс. манат) 1 Xalg Bank 897 056 2 ASB Bank 520 684 3 Unibank 272 066 4 Atabank 196 457 5 Nikoil Bank 194 307 6 Rabitabank 156 216 7 Demirbank 131 738 8 AG Bank 124 610 9 Silkway Bank 112 512 10 Expressbank 55 329

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.