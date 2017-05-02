Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Срочные депозиты (тыс. манат)
|1
|Xalg Bank
|897 056
|2
|ASB Bank
|520 684
|3
|Unibank
|272 066
|4
|Atabank
|196 457
|5
|Nikoil Bank
|194 307
|6
|Rabitabank
|156 216
|7
|Demirbank
|131 738
|8
|AG Bank
|124 610
|9
|Silkway Bank
|112 512
|10
|Expressbank
|55 329
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook