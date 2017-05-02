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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему срочных депозитов

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10): 

    Банки Срочные депозиты (тыс. манат)
    1 Xalg Bank 897 056
    2 ASB Bank 520 684
    3 Unibank 272 066
    4 Atabank 196 457
    5 Nikoil Bank 194 307
    6 Rabitabank 156 216
    7 Demirbank 131 738
    8 AG Bank 124 610
    9 Silkway Bank 112 512
    10 Expressbank 55 329

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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