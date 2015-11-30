​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Срочные депозиты

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 263 474 2 ASB Bank 171 536 3 Rabitabank 156 053 4 Muganbank 149 972 5 Demirbank 140 541 6 Expressbank 88 560 7 Turanbank 83 943 8 Zaminbank 70 252 9 Silk Way Bank 69 352 10 Parabank 67 321

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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