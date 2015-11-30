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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему срочных депозитов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):

    Банки Срочные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 263 474
    2 ASB Bank 171 536
    3 Rabitabank 156 053
    4 Muganbank 149 972
    5 Demirbank 140 541
    6 Expressbank 88 560
    7 Turanbank 83 943
    8 Zaminbank 70 252
    9 Silk Way Bank 69 352
    10 Parabank 67 321

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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