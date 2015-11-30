​Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Срочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|263 474
|2
|ASB Bank
|171 536
|3
|Rabitabank
|156 053
|4
|Muganbank
|149 972
|5
|Demirbank
|140 541
|6
|Expressbank
|88 560
|7
|Turanbank
|83 943
|8
|Zaminbank
|70 252
|9
|Silk Way Bank
|69 352
|10
|Parabank
|67 321
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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