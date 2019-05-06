​Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему средств в Центробанке на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по средствам в ЦБА (TOП-5):

№ Банки Средства в Центробанке (тыс. манатов) 1 Capital Bank 207 058 2 Nakhcivan Bank 84 092 3 Nikoil Bank 61 324 4 Access Bank 50 012 5 Xalg Bank 31 920

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