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Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему средств в Центробанке на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по средствам в ЦБА (TOП-5):

Банки Средства в Центробанке (тыс. манатов)
1 Capital Bank 207 058
2 Nakhcivan Bank 84 092
3 Nikoil Bank 61 324
4 Access Bank 50 012
5 Xalg Bank 31 920

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report

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