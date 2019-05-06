​Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему средств в Центробанке на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по средствам в ЦБА (TOП-5):
|№
|Банки
|Средства в Центробанке (тыс. манатов)
|1
|Capital Bank
|207 058
|2
|Nakhcivan Bank
|84 092
|3
|Nikoil Bank
|61 324
|4
|Access Bank
|50 012
|5
|Xalg Bank
|31 920
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report
Economic DepartmentАвтор новости