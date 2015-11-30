​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тысяч манат) 1 Pasha Bank 345 604 2 KapitalBank 255 351 3 Expressbank 145 165 4 SilkWaybank 112 372 5 Bank of Baku 103 103 6 ASB Bank 75 343 7 Bank Respublika 70 442 8 Rabitabank 64 715 9 Gunaybank 63 165 10 Demirbank 62 187

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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