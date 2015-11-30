​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тысяч манат)
|1
|Pasha Bank
|345 604
|2
|KapitalBank
|255 351
|3
|Expressbank
|145 165
|4
|SilkWaybank
|112 372
|5
|Bank of Baku
|103 103
|6
|ASB Bank
|75 343
|7
|Bank Respublika
|70 442
|8
|Rabitabank
|64 715
|9
|Gunaybank
|63 165
|10
|Demirbank
|62 187
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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