 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тысяч манат)
    1 Pasha Bank 345 604
    2 KapitalBank 255 351
    3 Expressbank 145 165
    4 SilkWaybank 112 372
    5 Bank of Baku 103 103
    6 ASB Bank 75 343
    7 Bank Respublika 70 442
    8 Rabitabank 64 715
    9 Gunaybank 63 165
    10 Demirbank 62 187

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi