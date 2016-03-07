​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (ТОП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал

(тыс. манат) 1 Pasha Bank 360 038 2 KapitalBank 286 802 3 Accessbank 158 240 4 Expressbank 141 552 5 SilkwayBank 107 068 6 AFB Bank 78 505 7 ASB Bank 78 250 8 Rabitabank 67 247 9 Gunaybank 60 599 10 Caucasus Development Bank 60 112

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.