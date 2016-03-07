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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал
    (тыс. манат)
    1 Pasha Bank 360 038
    2 KapitalBank 286 802
    3 Accessbank 158 240
    4 Expressbank 141 552
    5 SilkwayBank 107 068
    6 AFB Bank 78 505
    7 ASB Bank 78 250
    8 Rabitabank 67 247
    9 Gunaybank 60 599
    10 Caucasus Development Bank 60 112

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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