​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (ТОП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал
(тыс. манат)
|1
|Pasha Bank
|360 038
|2
|KapitalBank
|286 802
|3
|Accessbank
|158 240
|4
|Expressbank
|141 552
|5
|SilkwayBank
|107 068
|6
|AFB Bank
|78 505
|7
|ASB Bank
|78 250
|8
|Rabitabank
|67 247
|9
|Gunaybank
|60 599
|10
|Caucasus Development Bank
|60 112
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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