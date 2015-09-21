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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тысяч манат)
    1 Pasha Bank 355 568,70
    2 Access Bank 158 727,50
    3 ExpressBank 143 748,00
    4 SilkwayBank 101 656,60
    5 ASB Bank 74 137,30
    6 Atabank 73 853,30
    7 Bank Respublika 70 901,00
    8 Кавказский банк развития 64 408,20
    9 Rabitabank 63 918,00
    10 Gunaybank 62 524,20

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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