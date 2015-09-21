​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тысяч манат)
|1
|Pasha Bank
|355 568,70
|2
|Access Bank
|158 727,50
|3
|ExpressBank
|143 748,00
|4
|SilkwayBank
|101 656,60
|5
|ASB Bank
|74 137,30
|6
|Atabank
|73 853,30
|7
|Bank Respublika
|70 901,00
|8
|Кавказский банк развития
|64 408,20
|9
|Rabitabank
|63 918,00
|10
|Gunaybank
|62 524,20
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook