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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему совокупного капитала (TOП-5):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 219 812,00
    2 Silkway Bank 106 530,01
    3 Azerbaijan İndustry Bank 75 330,28
    4 Atabank 64 638,90
    5 Rabitabank 58 284,00

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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