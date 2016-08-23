Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему совокупного капитала (TOП-5):

№ Банки Совокупный капитал (тыс. манат) 1 PASHA Bank 219 812,00 2 Silkway Bank 106 530,01 3 Azerbaijan İndustry Bank 75 330,28 4 Atabank 64 638,90 5 Rabitabank 58 284,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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