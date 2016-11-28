Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных расходов (TOП-10)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|62 014,20
|2
|Accessbank
|46 992,80
|3
|Unibank
|36 396,00
|4
|Bank of Baku
|32 250,00
|5
|Xalg Bank
|29 776,00
|6
|PASHA Bank
|26 173,00
|7
|Nikoil Bank
|25 254,80
|8
|Demirbank
|24 648,97
|9
|Muganbank
|21 722,20
|10
|Turanbank
|19 160,90
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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