Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных расходов (TOП-10)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы (тыс. манат) 1 Kapital Bank 62 014,20 2 Accessbank 46 992,80 3 Unibank 36 396,00 4 Bank of Baku 32 250,00 5 Xalg Bank 29 776,00 6 PASHA Bank 26 173,00 7 Nikoil Bank 25 254,80 8 Demirbank 24 648,97 9 Muganbank 21 722,20 10 Turanbank 19 160,90

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