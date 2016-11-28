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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных расходов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных расходов (TOП-10):

    Банки Процентные расходы (тыс. манат)
    1 Kapital Bank 62 014,20
    2 Accessbank 46 992,80
    3 Unibank 36 396,00
    4 Bank of Baku 32 250,00
    5 Xalg Bank 29 776,00
    6 PASHA Bank 26 173,00
    7 Nikoil Bank 25 254,80
    8 Demirbank 24 648,97
    9 Muganbank 21 722,20
    10 Turanbank 19 160,90

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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