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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных доходов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

    Банки Процентные доходы (тыс. манат)
    1 Kapital Bank 150 758,00
    2 Accessbank 103 764,80
    3 Unibank 96 817,00
    4 Bank of Baku 80 228,00
    5 Xalg Bank 79 364,00
    6 PASHA Bank 77 053,00
    7 Nikoil Bank 68 908,50
    8 Demirbank 68 693,18
    9 Muganbank 46 238,90
    10 Expressbank 29 253,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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