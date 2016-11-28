Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных доходов (TOП-10)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентных доходов (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы (тыс. манат) 1 Kapital Bank 150 758,00 2 Accessbank 103 764,80 3 Unibank 96 817,00 4 Bank of Baku 80 228,00 5 Xalg Bank 79 364,00 6 PASHA Bank 77 053,00 7 Nikoil Bank 68 908,50 8 Demirbank 68 693,18 9 Muganbank 46 238,90 10 Expressbank 29 253,00

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.