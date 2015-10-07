Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого сотрудника (ТОП-5)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к количеству сотрудников за первое полугодие июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к количеству сотрудников (TOП-10):

№ Банки Прибыль / Сотрудники (AZN) 1 Zaminbank 9 2 Kredobank 4 3 Rabitabank 4 4 Accessbank 1 5 Azer-Turk Bank 1

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

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