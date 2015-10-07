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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого сотрудника (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по соотношению прибыли к количеству сотрудников

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к количеству сотрудников за первое полугодие июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к количеству сотрудников (TOП-10):

    Банки Прибыль / Сотрудники (AZN)
    1 Zaminbank 9
    2 Kredobank 4
    3 Rabitabank 4
    4 Accessbank 1
    5 Azer-Turk Bank 1

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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