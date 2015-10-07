Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого сотрудника (ТОП-5)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к количеству сотрудников за первое полугодие июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к количеству сотрудников (TOП-10):
|№
|Банки
|Прибыль / Сотрудники (AZN)
|1
|Zaminbank
|9
|2
|Kredobank
|4
|3
|Rabitabank
|4
|4
|Accessbank
|1
|5
|Azer-Turk Bank
|1
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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