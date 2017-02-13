Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных доходов (TOП-10)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по объему годовых процентных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы (тыс. манат)
|1
|IBA
|462 357,00
|2
|Kapital Bank
|210 393,00
|3
|PASHA Bank
|114 753,00
|4
|Xalg Bank
|104 925,90
|5
|Bank of Baku
|100 626,00
|6
|Nikoil Bank
|87 222,40
|7
|Atabank
|48 735,00
|8
|Bank Respublika
|43 952,00
|9
|AG Bank
|39 547,90
|10
|Expressbank
|36 957,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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