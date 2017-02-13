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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентных доходов

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему годовых процентных доходов (TOП-10):

    Банки Процентные доходы (тыс. манат)
    1 IBA 462 357,00
    2 Kapital Bank 210 393,00
    3 PASHA Bank 114 753,00
    4 Xalg Bank 104 925,90
    5 Bank of Baku 100 626,00
    6 Nikoil Bank 87 222,40
    7 Atabank 48 735,00
    8 Bank Respublika 43 952,00
    9 AG Bank 39 547,90
    10 Expressbank 36 957,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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