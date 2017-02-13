Рэнкинг банков Азербайджана по объему процентных доходов (TOП-10)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по объему годовых процентных доходов (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы (тыс. манат) 1 IBA 462 357,00 2 Kapital Bank 210 393,00 3 PASHA Bank 114 753,00 4 Xalg Bank 104 925,90 5 Bank of Baku 100 626,00 6 Nikoil Bank 87 222,40 7 Atabank 48 735,00 8 Bank Respublika 43 952,00 9 AG Bank 39 547,90 10 Expressbank 36 957,00

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