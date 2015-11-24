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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 ноября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):

    Банки Потребительские кредиты (тыс. манатов)
    1 Zaminbank 193 603
    2 Demirbank 175 696
    3 Muganbank 169 563
    4 Expressbank 86 832
    5 Rabitabank 84 844

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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