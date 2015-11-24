​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 ноября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты (тыс. манатов)
|1
|Zaminbank
|193 603
|2
|Demirbank
|175 696
|3
|Muganbank
|169 563
|4
|Expressbank
|86 832
|5
|Rabitabank
|84 844
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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