​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 ноября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):

№ Банки Потребительские кредиты (тыс. манатов) 1 Zaminbank 193 603 2 Demirbank 175 696 3 Muganbank 169 563 4 Expressbank 86 832 5 Rabitabank 84 844

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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