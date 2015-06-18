​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOП-5)

Report подготовил рэнкинг банков по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года

18 июня, 2015 17:45

https://report.az/storage/news/0c2b31935dd8b20ab9b953ff59f23de0/1e7ee6ac-8fc5-4403-8ad6-b86838e326dc_292.jpg Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOП-5): № Банки Потребительские кредиты (тысяч манатов) 1 Bank of Baku 640 702,50 2 Unibank 567 413,00 3 Zaminbank 218 978,61 4 VTB Azerbaijan 161 865,25 5 YapiKredi Bank Azerbaijan 98 545,08 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.