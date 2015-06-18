​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOП-5)

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOП-5):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты (тысяч манатов)
|1
|Bank of Baku
|640 702,50
|2
|Unibank
|567 413,00
|3
|Zaminbank
|218 978,61
|4
|VTB Azerbaijan
|161 865,25
|5
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|98 545,08
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости