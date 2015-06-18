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​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOП-5)

Report подготовил рэнкинг банков по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOП-5):

Банки Потребительские кредиты (тысяч манатов)
1 Bank of Baku 640 702,50
2 Unibank 567 413,00
3 Zaminbank 218 978,61
4 VTB Azerbaijan 161 865,25
5 YapiKredi Bank Azerbaijan 98 545,08

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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