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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):

    Банки Потребительские кредиты (тыс. манат)
    1 Muganbank 165 911,48
    2 Demirbank 148 777,59
    3 Atabank 81 301,50
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 70 834,00
    5 Rabitabank 62 542,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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