Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты (тыс. манат)
|1
|Muganbank
|165 911,48
|2
|Demirbank
|148 777,59
|3
|Atabank
|81 301,50
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|70 834,00
|5
|Rabitabank
|62 542,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook