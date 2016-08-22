Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOP-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOP-5):

№ Банки Потребительские кредиты (тыс. манат) 1 Muganbank 165 911,48 2 Demirbank 148 777,59 3 Atabank 81 301,50 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 70 834,00 5 Rabitabank 62 542,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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