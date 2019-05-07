​Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по обязательствам (TOP-5):
|№
|Банки
|Обязательства (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|7 162 517
|2
|PASHA Bank
|4 193 674
|3
|Capital Bank
|3 162 903
|4
|Xalg Bank
|1 931 529
|5
|Bank Respublika
|1 028 522
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости