Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2019)

7 мая, 2019 16:05

https://report.az/storage/news/fe3d7f9c2f181b4f266f16d2504f18c6/bee59c67-b161-4d81-97c5-37ffd20bfd18_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по обязательствам (TOP-5): № Банки Обязательства (тыс. манатов) 1 IBAR 7 162 517 2 PASHA Bank 4 193 674 3 Capital Bank 3 162 903 4 Xalg Bank 1 931 529 5 Bank Respublika 1 028 522 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.