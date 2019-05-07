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Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по обязательствам (TOP-5):

Банки Обязательства (тыс. манатов)
1 IBAR 7 162 517
2 PASHA Bank 4 193 674
3 Capital Bank 3 162 903
4 Xalg Bank 1 931 529
5 Bank Respublika 1 028 522

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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