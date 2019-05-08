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Рэнкинг банков Азербайджана по объему общего капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему общего капитала (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему общего капитала на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему общего капитала (TOП-5):

Банки Общий капитал (тыс. манатов)
1 IBAR 1 298 747
2 PASHA Bank 452 267
3 Capital Bank 421 481
4 Xalg Bank 282 825
5 AtaBank 143 330

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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