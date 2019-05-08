​Рэнкинг банков Азербайджана по объему общего капитала (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему общего капитала на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему общего капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Общий капитал (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|1 298 747
|2
|PASHA Bank
|452 267
|3
|Capital Bank
|421 481
|4
|Xalg Bank
|282 825
|5
|AtaBank
|143 330
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости