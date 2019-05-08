Рэнкинг банков Азербайджана по объему общего капитала (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему общего капитала (01.04.2019)

8 мая, 2019 16:08

https://report.az/storage/news/4e10f3c43a7fcb40f976bb327f672ddd/1f023722-9ac2-4f90-8568-22cf08f6f858_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему общего капитала на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему общего капитала (TOП-5): № Банки Общий капитал (тыс. манатов) 1 IBAR 1 298 747 2 PASHA Bank 452 267 3 Capital Bank 421 481 4 Xalg Bank 282 825 5 AtaBank 143 330 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.