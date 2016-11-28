Рэнкинг банков Азербайджана по объему непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манат)
|1
|Bank of Baku
|105 855,00
|2
|Kapital Bank
|81 415,20
|3
|Accessbank
|53 043,70
|4
|Nikoil Bank
|48 526,10
|5
|PASHA Bank
|44 539,00
|6
|Unibank
|34 997,00
|7
|Demirbank
|23 865,85
|8
|Xalg Bank
|23 524,10
|9
|Muganbank
|21 159,97
|10
|VTB Azerbaijan
|21 118,10
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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