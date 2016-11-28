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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему непроцентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манат)
    1 Bank of Baku 105 855,00
    2 Kapital Bank 81 415,20
    3 Accessbank 53 043,70
    4 Nikoil Bank 48 526,10
    5 PASHA Bank 44 539,00
    6 Unibank 34 997,00
    7 Demirbank 23 865,85
    8 Xalg Bank 23 524,10
    9 Muganbank 21 159,97
    10 VTB Azerbaijan 21 118,10

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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