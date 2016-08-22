Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в манатах на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств в манатах (TOП-5):

№ Банки Наличные средства

в национальной валюте (тыс. манатов) 1 Turanbank 20 778,84 2 Rabitabank 12 191,00 3 Silkway Bank 8 399,29 4 Expressbank 6 883,00 5 AGBank 5 382,46

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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