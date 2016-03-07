​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в манатах (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-10):
|№
|Банки
|Наличные средства
в национальной валюте (тыс. манатов)
|1
|Accessbank
|27 984
|2
|Pasha Bank
|20 516
|3
|Kredobank
|19 369
|4
|Rabitabank
|15 863
|5
|AFB Bank
|12 788
|6
|Dekabank
|11 261
|7
|Turanbank
|10 495
|8
|Expressbank
|6 150
|9
|ASB Bank
|2 233
|10
|Zaminbank
|1 951
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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