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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в манатах (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств в национальной валюте

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-10):

    Банки Наличные средства
    в национальной валюте (тыс. манатов)
    1 Accessbank 27 984
    2 Pasha Bank 20 516
    3 Kredobank 19 369
    4 Rabitabank 15 863
    5 AFB Bank 12 788
    6 Dekabank 11 261
    7 Turanbank 10 495
    8 Expressbank 6 150
    9 ASB Bank 2 233
    10 Zaminbank 1 951

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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