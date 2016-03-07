​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в манатах (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-10):

№ Банки Наличные средства

в национальной валюте (тыс. манатов) 1 Accessbank 27 984 2 Pasha Bank 20 516 3 Kredobank 19 369 4 Rabitabank 15 863 5 AFB Bank 12 788 6 Dekabank 11 261 7 Turanbank 10 495 8 Expressbank 6 150 9 ASB Bank 2 233 10 Zaminbank 1 951

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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