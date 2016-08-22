Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличная иностранная валюта (тыс. манатов)
|1
|Turanbank
|19 287,57
|2
|Rabitabank
|10 458,00
|3
|AGBank
|5 816,80
|4
|Silkway Bank
|4 203,02
|5
|Expressbank
|3 392,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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