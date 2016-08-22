Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-5):

№ Банки Наличная иностранная валюта (тыс. манатов) 1 Turanbank 19 287,57 2 Rabitabank 10 458,00 3 AGBank 5 816,80 4 Silkway Bank 4 203,02 5 Expressbank 3 392,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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