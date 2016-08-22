Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-5)

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличные средства (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|290 350,92
|2
|Azer- Turk Bank
|230 999,52
|3
|PASHA Bank
|91 414,85
|4
|AFB Bank
|46 825,12
|5
|Turanbank
|40 066,41
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости