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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5):

    Банки Наличные средства (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 290 350,92
    2 Azer- Turk Bank 230 999,52
    3 PASHA Bank 91 414,85
    4 AFB Bank 46 825,12
    5 Turanbank 40 066,41

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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